Каменских школьников в каникулы позвали на внеклассные занятия

08.11.2020 | 18:42

Внеклассные уроки для воспитанников каменской школы № 2. В каникулы в местном центре развития творчества детей и юношества для них устроили показательные выступления - показывали, чем живет организация.

«Наша акция «Ура, каникулы!» состоит из мастер-классов и основных занятий, которые педагоги проводят по своему расписанию. Мастер-классы представлены по всем направлениям, по которым мы работаем. Это и техническое (робототехника), естественно-научное (веселые опыты)», - рассказала директор Центра развития творчества детей и юношества Каменского района Татьяна Валуева.

«Научился тому, что можно сделать радугу в бокале. Из-за разной плотности сахара получается радуга», - объяснил школьник Карим Еникеев.

Каменская школа № 2 расположена далеко от центра развития творчества, поэтому и многие дети, и их родители не знают о том, чем здесь могут заняться юные каменцы.

«Я сначала думал, тут не так интересно, а приехали - тут интересно. В музей, может быть, потом схожу», - поделился впечатлениями школьник Никита Дулин.

«Здесь очень интересные занятия и педагоги. Разносторонние для детей занятия, каждый может найти по своим интересам. И как раз каникулярное время, на мой взгляд, лучшее для новых знакомств», - отметила учитель физкультуры школы № 2 Надежда Новоженова.

В течение каникул в центре развития творчества детей и юношества побывают воспитанники всех каменских школ.