Пензенские десятиклассники написали ОГЭ по математике

13.10.2020 | 18:49

Ученики 10-го класса писали проверочные по математике по итогам 9-го - так школьников настиг основной государственный экзамен. Сдавать его должны были в июне, но вмешалась пандемия, и испытания отменили. Осенью они трансформировались в диагностические работы - практически обычные контрольные, результаты которых ни на что не влияют. Но парни и девушки все равно переживали.

«Уже многое подзабыли. Это все неожиданно», - рассказала школьница.

«Много чего забыл за лето, была только неделя, чтобы все повторить», - отметил молодой человек.

В министерстве образования заверили, что даже если ребенок напишет на двойку, пересдавать его не заставят и из 10-го класса не отчислят. Диагностические работы проводят для других целей.

«Чтобы понять, с каким багажом знаний, с каким уровнем подготовки вчерашние 9-классники начали обучение в старшей школе, чтобы провести анализ, посмотреть, насколько дети готовы после полугодового дистанционного обучения, понять, как выстроить учебную программу», - уточнил начальник управления Министерства образования Пензенской области Алексей Федосеев.

Для 10-классников математика - уже второе подобное испытание. Первым стал русский язык. Как его сдали, пока неизвестно, но сами школьники считают, что скорее всего, неважно.

«Из-за того, что они не учились практически полгода. Они сами понимают, насколько неуверенно чувствуют себя, но я бы не сказала, что совсем все плохо», - высказалась заместитель директора гимназии № 4 «Ступени» Ирина Васютина.

Таких осенних диагностических работ у 10-классников будет четыре. Обязательны испытания по русскому языку и математике, еще два предмета надо выбрать.