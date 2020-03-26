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Учеба | Пензенским школьникам перенесли сроки написания ВПР

26.03.2020|09:27
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Сроки проведения ВПР в школах в 2020 году продлили до 25 мая. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Администрация образовательных учреждений самостоятельно будет определять, в какие дни ученики 4-7-х классов будут писать проверочные работы по тому или иному предмету.

«Даты проведения ВПР в 8-х классах, которые в 2020 году проходят в режиме апробации, перенесены на более поздние сроки - с 14 апреля по 14 мая», - добавили в пресс-службе.

Так, 14 апреля у восьмиклассников проверят успеваемость по обществознанию, 16-го - по биологии, 21-го - по физике, 23-го - по географии. ВПР по математике ученики напишут 28 апреля, русскому языку - 30-го, истории - 12 мая, химии - 14-го.

«При этом школы сами будут решать, проводить эти проверочные работы или нет», - уточнили в региональном минобре.

Ранее сообщалось, что досрочный этап ЕГЭ для пензенских выпускников перенесли на дни основного периода. Государственную аттестацию юноши и девушки будут проходить с 25 мая по 29 июня.

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Гость|26.03.2020 09:48|

Хоть эпидемия, хоть конец света - ВПР будут писать!

Гость|26.03.2020 10:06|

Задрали вы своими ВПР. Куча проверочных, итоговых, директорских. Что только не придумают.

Имя: Гость
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