20.03.2020 | 17:52

Более 40 представителей детских технопарков страны из самых разных уголков России прибыли в город на Суре набираться опыта наставничества. Они стали участниками сессии по софт-компетенциям, организованной «Фондом новых форм развития образования». На базе «Кванториума НЭЛ» педагоги повышают квалификацию и берут на вооружение самые современные методики преподавания.

«Они должны понять логику образовательного процесса, в нашем случае она проектоориентированная - это вытягивающая модель. Мы специализируемся на хай-тек-направлении. По России около пяти площадок, на которых сейчас идет сессия», - сообщил директор АНО ДО «Кванториум НЭЛ» Денис Тимирбаев.

Программа сфокусирована на идеологии национального проекта «Образование». Участники мероприятия изучают такие направления, как дизайн-мышление, методы генерации идей, педагогическое сценирование.

«Сегодня мы все проигрываем роли разных детей и разных наставников: как провести занятие, как построить его, чтобы заинтересовать ребенка, чтобы он загорелся этим и еще раз пришел в «Кванториум», чтобы писал потом интересные проекты вместе со своим наставником», - отметила участница образовательной сессии Мария Бовина (Чувашская Республика).

Образовательная сессия рассчитана на шесть дней. Полученные по итогам обучения знания и опыт наставники будут применять в своей педагогической деятельности.

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