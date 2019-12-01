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Учеба | Пензячка вошла в число лучших на конкурсе «Воспитатель года - 2019»

01.12.2019|13:54
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Поздравления принимала Оксана Чередова, сотрудница детского сада № 89 Пензы. Она представляла область на всероссийском конкурсе «Воспитатель года - 2019» и вошла в число 15 лучших благодаря своему проекту.

«Это открытое взаимодействие в социальной сети. У нас есть такая новая технология, которая называется «творческий марафон». Суть - выполнение творческих заданий, рассчитанное на определенный период времени. Результаты - это активное включение в жизнь ребенка родителей и детского сада. И общение всех участников образовательного процесса», - рассказала Оксана Чередова.

Чествовали участницу престижного конкурса на заседании педагогического салона, на этот раз он объединил исключительно работников дошкольных учреждений. Тема совещания - формирование математических представлений у воспитанников детских садов.

«Они должны уметь считать, составлять и решать задачи, решать примеры, хорошо разбираться в геометрических фигурах. Это вообще пропедевтика - подготовка к школе. И конечно, математическое образование детям нужно», - пояснила спикер педагогического салона Елена Купецкова.

Заседания педагогических салонов в Пензе проходят 1-2 раза в месяц. Главная цель таких встреч - обмен опытом между школьными преподавателями и работниками детских садов.

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