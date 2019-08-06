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Учеба | В школы Пензенской области поступило 55% новых учебников

06.08.2019|15:45
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В школы Пензенской области поступило более половины заказанных в 2019 году учебников.

На покупку изданий из регионального бюджета было выделено свыше 118 млн рублей, образовательные учреждения заключили контракты с 11 издательствами на поставку 263 964 экземпляров.

«Учебная литература начала поступать во все муниципальные районы области. На 6 августа 55% закупленных книг уже поступили в школьные библиотеки. До 1 сентября все ученики получат полные комплекты учебной литературы», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе областного минобра.

На брифинге 31 июля министр образования Александр Воронков предупредил: некоторые родители, зная, на какие огромные суммы заказываются учебники, полагают, что их дети непременно получат новые книги. Но библиотечный фонд может использоваться в течение нескольких лет, поэтому не факт, что ребенку достанется свежее издание.

Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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