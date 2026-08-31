Появились новые кадры с места смертельного ДТП в Городище

В Госавтоинспекции прокомментировали смертельную аварию, случившуюся в Городище поздним вечером в воскресенье, 30 августа.

По предварительным данным, в 22:04 на 6-м километре дороги Городище - Архангельское, в районе мечети на улице Александра Матросова, столкнулись ВАЗ-2107 и трактор МТЗ-80 с прицепом.

За рулем легкового автомобиля находился 22-летний водитель, спецтехникой управлял 26-летний шофер.

Молодой человек из ВАЗа от полученных травм скончался. Его пассажир, мальчик 2012 года рождения, госпитализирован.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в ГАИ.