В Никольском районе при пожаре пострадала 41-летняя женщина

Происшествия

В Никольском районе при пожаре пострадала 41-летняя женщина
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В селе Тюнярь Никольского района во время ночного пожара пострадала 41-летняя женщина, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 00:14 24 августа. На тушение выезжали 6 человек на 3 спецмашинах.

Пламя уничтожило срубовый дом (64 кв. м), гараж (24 кв. м), надворные постройки (32 кв. м), срубовую баню (9 кв. м).

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - уточнили в МЧС.

16 августа в селе Серго–Поливаново Вадинского района загорелся жилой дом. Пострадал 35-летний мужчина.

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