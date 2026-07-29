Стали известны подробности ДТП с подростками на Ленинградской

В Госавтоинспекции сообщили подробности ДТП с участием подростков, случившегося поздним вечером во вторник, 28 июля, на улице Ленинградской в Пензе (Западная Поляна).

По предварительным данным, в 21:20 там столкнулись мотоцикл «Минск», которым управлял 16-летний юноша, и автомобиль «Лада-Приора» с 20-летним водителем.

В результате происшествия мотоциклист и его 14-летний пассажир получили травмы, обоим потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

По словам очевидцев, в момент ДТП «Приора» поворачивала с Ленинградской на внутриквартальную дорогу. От удара мотоцикл отбросило в сторону многоквартирного дома.