В Никольске из-за удара молнии перестали работать светофоры

В Никольске из-за удара молнии вышли из строя светофоры на пересечении улиц Ленина и Белинского, предупредили в районной администрации.

Сейчас коммунальщики занимаются ремонтом оборудования. Срок завершения работ не указывается.

До их окончания водителей и пешеходов попросили быть внимательными и руководствоваться правилами для нерегулируемых перекрестков и знаками приоритета.

В Пензенской области из-за грозовых разрядов нередко случаются ЧП, чаще всего - пожары.

Так, 31 мая от удара молнии загорелся гараж на улице Рабочей в городе Белинском. Огонь повредил кровлю строения на площади 10 кв. м. Никто из людей не пострадал.