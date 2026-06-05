На ул. Лядова спасатели помогли мальчику достать палец из игрушки

Происшествия

На ул. Лядова спасатели помогли мальчику достать палец из игрушки
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В четверг, 4 июня, в Пензе спасатели пришли на помощь ребенку, который оказался заложником своей игрушки.

На улице Лядова мальчик засунул палец в отверстие цилиндрической формы. Ни сам, ни с помощью родителей вынуть его он не смог.

В 20:15 сигнал о помощи поступил в областной пожарно-спасательный центр. Сотрудники приехали и, воспользовавшись специальным инструментом, освободили палец, вызывать медиков не потребовалось.

Маленькие дети нередко попадают в ситуации, когда требуется участие работников ППСЦ. Так,

20 марта этого года они выручили 4-летнего ребенка, у которого застрял палец в пластиковом хомуте.

В декабре 2025-го специалисты достали врезавшийся в руку малыша элемент цепочки, а в августе на улице Измайлова в Пензе и в июле на улице Радужной в Засечном мальчики засунули пальцы в монетоприемники автоматов по продаже воды. Вызволять руки в обоих случаях пришлось спасателям.

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