В Пензе ребенок порезал руку в частном детском саду

В Пензе организовали проверку по информации о травмировании 2-летнего ребенка в частном детском саду на улице Генерала Глазунова.

Из соцсетей стало известно, что 15 июля малыш во время прогулки порезал руку об острые края ограждения из профлиста и попал в больницу - потребовалась операция.

Родители ребенка заявили, что это не первая травма, и направили обращения в различные инстанции.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Ивану Николаевичу Свечникову доложить о результатах процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в информационном центре СКР.