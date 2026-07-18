В Пензе ребенок порезал руку в частном детском саду

Происшествия

В Пензе ребенок порезал руку в частном детском саду
Печать
Max

В Пензе организовали проверку по информации о травмировании 2-летнего ребенка в частном детском саду на улице Генерала Глазунова.

Из соцсетей стало известно, что 15 июля малыш во время прогулки порезал руку об острые края ограждения из профлиста и попал в больницу - потребовалась операция.

Родители ребенка заявили, что это не первая травма, и направили обращения в различные инстанции.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Ивану Николаевичу Свечникову доложить о результатах процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в информационном центре СКР.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
ребенок детсад травма
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!