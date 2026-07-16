Опубликованы новые кадры с места трагедии в поселке Беково

Госавтоинспекция обнародовала новые кадры с места смертельного дорожно-транспортного происшествия, случившегося днем в среду, 15 июля, в поселке Беково.

Ранее со ссылкой на предварительные данные сообщалось, что в 14:25 напротив дома 105 на улице Подбеково столкнулись две машины - МАЗ и ВАЗ-2104. Грузовиком управлял 43-летний шофер, легковым автомобилем - 60-летний мужчина.

Водитель ВАЗа и его 46-летний пассажир от полученных травм скончались на месте.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В тот же день на трассе М-5 в Бессоновском районе, недалеко от села Мастиновка, при столкновении трех машин погибла женщина-пешеход 1946 года рождения.