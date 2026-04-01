В Городищенском районе не могут найти тело утонувшего рыбака

В Городищенском районе в Суре утонул 40-летний рыбак. Трагедия случилась в воскресенье, 29 марта. В 22:00 сообщение об этом поступило в областной пожарно-спасательный центр из полиции.

По информации очевидцев, мужчина ушел под воду в районе села Канаевка.

«Подразделением спасателей-водолазов 30-31 марта проводился осмотр места происшествия, надводный и водолазный поиск утонувшего. Работы положительного результата не принесли», - констатировали в ППСЦ.

25 марта в Пензе, в заболоченной местности вблизи улицы Нейтральной, обнаружили труп мужчины 1963 года рождения.

Повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на нем не нашли, для установления точной причины гибели назначили судебно-медицинскую экспертизу.