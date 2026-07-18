В Чаадаевке ВАЗ-2112 опрокинулся и снес газовую трубу

В субботу, 18 июля, в поселке Чаадаевка Городищенского района случилось дорожно-транспортное происшествие с участием одного автомобиля.

На улице Железнодорожной водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением. Машина опрокинулась и врезалась в трубу газовой сети, повредив ее.

«Пожарными на месте происшествия произведены работы по отключению АКБ, устранению вторичных поражающих факторов», - рассказали в областном пожарно-спасательном центре.

Никто из людей, по предварительным данным, не пострадал.

Обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам областной Госавтоинспекции.