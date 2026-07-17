На Бугровке мужчина скончался в колодце с водой

Происшествия

На Бугровке мужчина скончался в колодце с водой
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На Бугровке в Пензе в колодце с водой обнаружили тело мужчины.

Сигнал о том, что в шахте гидротехнического сооружения, расположенного на территории частного домовладения в 1-м Среднем проезде, находится человек, поступил в областной пожарно-спасательный центр в 5:35 пятницы, 17 июля.

Сотрудники прибыли на место и спустились по лестнице в колодец. Мужчина уже не подавал признаков жизни.

«Спасатели с использованием альпинистского снаряжения транспортировали тело из колодца и передали сотрудникам полиции», - сообщили в ППСЦ.

Случаи, когда люди оказывались заложниками в подобных ситуациях, в регионе уже фиксировались. Так, в марте 2025 года житель села Трофимовка Бессоновского района во время обслуживания 8-метрового колодца для питьевой воды, расположенного во дворе частного дома, упал внутрь и оказался заблокирован на глубине около 5 метров.

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