В Пензе ищут свидетелей ДТП с велосипедистом на проспекте Победы

Происшествия

В Пензе ищут свидетелей ДТП с велосипедистом на проспекте Победы
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В Пензе ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия с участием велосипедиста, которое случилось 1 июля на проспекте Победы.

По предварительным данным, в 17:35 напротив дома № 140 неизвестный человек на велосипеде врезался в автомобиль Opel Mokka и скрылся с места происшествия.

Машина получила механические повреждения.

Очевидцев убедительно просят позвонить в ГАИ по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее сообщалось, что в областном центре также ищут свидетелей наезда велосипедиста на автоматический шлагбаум, это произошло 26 июня напротив дома № 38 на улице Измайлова.

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