В Городищенском районе перевернулся автомобиль Hyundai Solaris

В Городищенском районе случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей. На месте аварии работали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

В пятницу, 3 июля, на 2-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск столкнулись Hyundai Solaris и ВАЗ-2114. От удара иномарка перевернулась.

«Пожарными на месте происшествия проведены работы по стабилизации транспортных средств, отключению АКБ аварийных автомобилей, ограждению места ДТП; деблокирование не потребовалось», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

В аварии пострадали 2 человека. Водителя Hyundai госпитализировали.

1 июля на 133-м километре трассы Тамбов - Пенза в Белинском районе столкнулись 5 автомобилей: «Газель», «Газон», «Лада-Ларгус», Mitsubishi Outlander и Volvo с полуприцепом. В ДТП погиб 50-летний водитель «Газели».