В Кузнецке девочка-подросток попала в ДТП на электросамокате

Вечером во вторник, 19 мая, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала девочка-подросток.

По предварительным данным, в 18:50 на улице Дарвина столкнулись электросамокат Kugoо и автомобиль Chevrolet Lacetti.

Двухколесным транспортным средством управляла девочка 2014 года рождения, машиной - мужчина 1986 года рождения.

В результате девочка получила травмы и была госпитализирована.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.