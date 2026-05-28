В Засечном подросток-мотоциклист въехал в ограждение и сбил мальчика

Происшествия

В Засечном подросток-мотоциклист въехал в ограждение и сбил мальчика
Печать
Max

Вечером в среду, 27 мая, в селе Засечном Пензенского района случилось ДТП с участием двух подростков.

По предварительным данным, в 18:40 на улице Кольцевой 14-летний водитель кроссового мотоцикла BSE Z3L не справился с управлением.

Сначала он врезался в металлическое ограждение, а затем сбил пешехода - мальчика 2015 года рождения.

После произошедшего юного мотоциклиста госпитализировали с травмами. Младшему ребенку медики оказали помощь на месте, доставка в больницу не потребовалась.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, сообщили в областной Госавтоинспекции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп гаи подросток
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!