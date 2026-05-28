В Засечном подросток-мотоциклист въехал в ограждение и сбил мальчика

Вечером в среду, 27 мая, в селе Засечном Пензенского района случилось ДТП с участием двух подростков.

По предварительным данным, в 18:40 на улице Кольцевой 14-летний водитель кроссового мотоцикла BSE Z3L не справился с управлением.

Сначала он врезался в металлическое ограждение, а затем сбил пешехода - мальчика 2015 года рождения.

После произошедшего юного мотоциклиста госпитализировали с травмами. Младшему ребенку медики оказали помощь на месте, доставка в больницу не потребовалась.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, сообщили в областной Госавтоинспекции.