В Камешкирском районе сгорели дом и надворные постройки

Утром в четверг, 28 мая, в селе Болтино Камешкирского района случился пожар. Сигнал поступил в МЧС в 6:59.

На улице Украинской загорелись жилой дом и надворные постройки.

Для тушения привлекалось 9 человек и 4 единицы спецтехники.

Пламя уничтожило деревянные постройки: жилой дом (48 кв. м), надворное строение (24 кв. м), баню (9 кв. м), летнюю кухню (8 кв. м). Никто из людей не пострадал.

Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, сообщили в МЧС.