В Камешкирском районе сгорели дом и надворные постройки

Происшествия

В Камешкирском районе сгорели дом и надворные постройки
Печать
Max

Утром в четверг, 28 мая, в селе Болтино Камешкирского района случился пожар. Сигнал поступил в МЧС в 6:59.

На улице Украинской загорелись жилой дом и надворные постройки.

Для тушения привлекалось 9 человек и 4 единицы спецтехники.

Пламя уничтожило деревянные постройки: жилой дом (48 кв. м), надворное строение (24 кв. м), баню (9 кв. м), летнюю кухню (8 кв. м). Никто из людей не пострадал.

Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, сообщили в МЧС.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар огонь мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!