В Пензенской области объявлена ракетная опасность

В четверг, 28 мая, в Пензенской области ввели режим «Ракетная опасность». Губернатор Олег Мельниченко сообщил об этом в своем канале в МАХ в 23:19.

«Запущено СМС-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании.

Если вы на улице - зайти в ближайшее укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности», - написал глава региона.

В текущем месяце в регионе уже 5 раз объявляли ракетную опасность: 5, 7, 17, 26 и 27 мая.

«За последнее время в разы возросло количество попыток атак на наши территории, не только БПЛА, но и ракетами», - констатировал Олег Мельниченко.

UPD: в 0:31 режим «Ракетная опасность» был снят.