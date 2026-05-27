В поселке Беково пожар унес жизнь человека

Во вторник, 26 мая, в поселке Беково при пожаре погиб человек, сообщили в областном ГУ МЧС России.

Сигнал о возгорании поступил в 19:43, на место выезжали 4 спасателя и 2 спецмашины. Пламя охватило и уничтожило деревянный пристрой к частному жилому дому (10 квадратных метров).

Погиб 68-летний мужчина.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

20 мая при пожарах пострадали 4 человека. В селе Русский Камешкир загорелись деревянный дом, хозпостройка и баня, помощь потребовалась мужчине 1948 года рождения. В поселке Степном Тамалинского района пожар случился в однокомнатной квартире, пострадали женщина 1989 года рождения и двое детей 2024 и 2025 года рождения.