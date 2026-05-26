В Кузнецком районе водитель «Лады-Весты» погиб в ДТП

Во вторник, 26 мая, в Кузнецком районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 16:25 на 732-м километре трассы М-5, у села Махалино, столкнулись два автомобиля: УАЗ и «Лада-Веста». За рулем первого находился 45-летний мужчина, второго - 65-летний.

Водитель «Весты» от полученных травм скончался.

Два пассажира той же машины, женщины 1950 и 1963 года рождения, а также водитель УАЗа были доставлены в больницу.

«На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.