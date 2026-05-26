В Рамзае бесследно исчез водитель вылетевшей с дороги машины

В Рамзае Мокшанского района работники скорой помощи вызвали спасателей на место ДТП на одной из дорог села.

Медики заметили легковой автомобиль, вылетевший с проезжей части. Водителя нигде не было.

Спасатели в присутствии медработников отключили аккумулятор машины и обыскали овраг, прилегающий к месту аварии.

«Поиск результата не дал», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на трассе М-5 в Нижнеломовском районе. Недалеко от села Кувак-Никольского столкнулись Hyundai Solaris и Mercedes-Benz. В аварии 1 человек погиб, 4 получили травмы.

