В Рамзае бесследно исчез водитель вылетевшей с дороги машины

В Рамзае Мокшанского района работники скорой помощи вызвали спасателей на место ДТП на одной из дорог села.

Медики заметили легковой автомобиль, вылетевший с проезжей части. Водителя нигде не было.

Спасатели в присутствии медработников отключили аккумулятор машины и обыскали овраг, прилегающий к месту аварии.

«Поиск результата не дал», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

