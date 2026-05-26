В Нижнем Ломове ищут 72-летнего пенсионера, пропавшего 18 мая

В Нижнем Ломове пропал 72-летний Алексей Иванович Асанин. 18 мая пенсионер ушел в неизвестном направлении, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

26-го числа ориентировку на мужчину распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост пропавшего - 176 сантиметров, телосложение худощавое, обрит наголо. Данных о том, что было на нем в день исчезновения, нет.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.

Ранее сообщалось о поисках 59-летней жительницы деревни Полянщино Камешкирского района Ирины Михайловны Лебедевой, она пропала 24 мая.