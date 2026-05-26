В Камешкирском районе пропала 59-летняя женщина

В Камешкирском районе пропала 59-летняя жительница деревни Полянщино Ирина Михайловна Лебедева, нуждающаяся в медицинской помощи. 24 мая она ушла в неизвестном направлении, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

26-го числа ориентировку на женщину распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост Ирины Лебедевой - 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые с проседью, глаза серо-голубые.

В день исчезновения на ней были синяя кофта в цветочек, синие бриджи, розовые тапочки и светлая панама.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.