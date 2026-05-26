В Камешкирском районе пропала 59-летняя женщина

Происшествия

В Камешкирском районе пропала 59-летняя женщина
Печать
Max

В Камешкирском районе пропала 59-летняя жительница деревни Полянщино Ирина Михайловна Лебедева, нуждающаяся в медицинской помощи. 24 мая она ушла в неизвестном направлении, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

26-го числа ориентировку на женщину распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост Ирины Лебедевой - 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые с проседью, глаза серо-голубые.

В день исчезновения на ней были синяя кофта в цветочек, синие бриджи, розовые тапочки и светлая панама.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
поиск розыск волонтер
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!