В Кузнецке в ДТП попала автолюбительница на Daewoo Matiz

В Кузнецке сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах ДТП на улице Стекловской.

По предварительным данным, в понедельник, 25 мая, в 9:20 столкнулись «Лада-Калина» с мужчиной 1961 года рождения за рулем и Daewoo Matiz под управлением женщины 1975 года рождения.

Автолюбительница получила травмы в ДТП, медики ее госпитализировали.

По факту аварии проводят проверку, сообщили в областной ГАИ.

Ранее стало известно о смертельном ДТП на трассе М-5 в Нижнеломовском районе. Недалеко от села Кувак-Никольского столкнулись Hyundai Solaris и Mercedes-Benz. В аварии 1 человек погиб, 4 получили травмы.