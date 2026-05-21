В Русском Камешкире сгорели дом, сарай и баня, пострадал 1 человек

В среду, 20 мая, в селе Русский Камешкир Камешкирского района случился пожар, при котором пострадал человек.

Спасатели получили сообщение о ЧП в 12:30. Огонь охватил деревянный дом общей площадью 60 кв. м, а также хозяйственную постройку площадью 129 кв. м и баню площадью 15 кв. м.

Для ликвидации пламени привлекли 8 человек и 4 единицы техники.

«В результате пожара пострадал мужчина 1948 года рождения», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.