В Бессоновке девочка на квадроцикле врезалась в мотоцикл и автомобиль

️В Пензенской области подростки-водители продолжают попадать в ДТП. Одна из аварий случилась в понедельник, 25 мая, в Бессоновке.

Девочка 2012 года рождения села за руль квадроцикла Yacota-125.

«В результате неумелого вождения она допустила столкновение с мотоциклом «Лидер», а затем, не справившись с управлением, совершила столкновение с автомобилем Haval H7», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Квадроциклистка и ее пассажир получили травмы.

«В настоящее время информация передана в ПДН для принятия мер профилактического воздействия в отношении несовершеннолетней и ее родителей», - отметили в полиции.

