В ДТП в Нижнеломовском районе 1 человек погиб, 4 получили травмы

Вечером в понедельник, 25 мая, на трассе в Нижнеломовском районе случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По предварительным данным, в 23:40 на 506-м километре дороги М-5 (недалеко от села Кувак-Никольского) столкнулись Hyundai Solaris под управлением водителя 1996 года рождения и Mercedes-Benz с водителем 1990 года рождения.

В аварии получили травмы пять человек: водитель Hyundai и четыре его пассажира. Автомобилиста и молодого человека 2005 года рождения медики госпитализировали. Повреждения мужчины 1992 года рождения оказались смертельными, он скончался на месте.

Мужчинам 2000 и 1987 года рождения оказали помощь на месте ДТП, госпитализация им не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - рассказали в ГАИ Пензенской области.