На ул. Свободы подросток врезался в стоявший автомобиль

Происшествия

На ул. Свободы подросток врезался в стоявший автомобиль
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Вечером во вторник, 9 июня, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего.

Информация об аварии на улице Свободы в Подлесном появилась в Сети.

«Юный питбайкер влетел в стоящую «Гранту», - сообщили очевидцы, уточнив, что это произошло напротив магазина «Лира».

На вид мальчику 11-13 лет, после удара он оказался на асфальте. Неравнодушные горожане попытались оказать ребенку первую помощь.

Вскоре на место прибыли сотрудники ДПС и медики. Официальной информации о ДТП пока нет.

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