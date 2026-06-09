На ул. Свободы подросток врезался в стоявший автомобиль

Вечером во вторник, 9 июня, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего.

Информация об аварии на улице Свободы в Подлесном появилась в Сети.

«Юный питбайкер влетел в стоящую «Гранту», - сообщили очевидцы, уточнив, что это произошло напротив магазина «Лира».

На вид мальчику 11-13 лет, после удара он оказался на асфальте. Неравнодушные горожане попытались оказать ребенку первую помощь.

Вскоре на место прибыли сотрудники ДПС и медики. Официальной информации о ДТП пока нет.