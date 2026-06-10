В Пензенской области уничтожен еще один беспилотник

Происшествия

В Пензенской области уничтожен еще один беспилотник
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В небе над одним из районов Пензенской области силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, рассказал утром в среду, 10 июня, губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

«Пострадавших и повреждений также не допущено. На место выехали группы экстренного реагирования», - написал глава региона.

Мельниченко напомнил, что нельзя трогать обнаруженные обломки БПЛА и другие подозрительные предметы, это может быть опасно.

О находке следует сообщать по телефону 112.

Ранее стало известно о том, что беспилотник сбили на границе Пензы. Аппарат летел на областной центр. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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