На границе Пензы сбили беспилотный летательный аппарат

Происшествия

На границе Пензы сбили беспилотный летательный аппарат
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Утром в среду, 10 июня, на границе Пензы силы ПВО Минобороны РФ сбили беспилотник, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

По словам главы региона, БПЛА летел на областной центр.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Олег Мельниченко напомнил об ответственности за съемку и распространение фото- и видеоматериалов с полетом или местом падения беспилотников.

Ранним утром 10-го числа, в 4:44, в Пензенской области объявили ракетную опасность. Сирены звучали до 6:34. Это второе за июнь введение данного режима. Первое было 5-го числа.

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