При пожаре на улице Литвинова в Пензе спасли 5 человек

Происшествия

При пожаре на улице Литвинова в Пензе спасли 5 человек
Печать
Max

В пятиэтажном доме на улице Литвинова в Пензе случился пожар из-за мусора на лестничной клетке.

Возгорание произошло в понедельник, 8 июня. Сообщение о нем пожарные получили в 5:51.

Для ликвидации пламени привлекли 17 человек и 4 единицы техники. При пожаре спасли 5 человек, рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Предварительно установлено, что причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

4 июня в селе Колышлейка Пензенского района загорелся щитовой частный жилой дом на улице Дорожной. При пожаре погиб мужчина 1962 года рождения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар огонь мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!