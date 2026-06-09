При пожаре на улице Литвинова в Пензе спасли 5 человек

В пятиэтажном доме на улице Литвинова в Пензе случился пожар из-за мусора на лестничной клетке.

Возгорание произошло в понедельник, 8 июня. Сообщение о нем пожарные получили в 5:51.

Для ликвидации пламени привлекли 17 человек и 4 единицы техники. При пожаре спасли 5 человек, рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Предварительно установлено, что причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

4 июня в селе Колышлейка Пензенского района загорелся щитовой частный жилой дом на улице Дорожной. При пожаре погиб мужчина 1962 года рождения.