В Белинском районе мотоциклист врезался в мусорный бак и погиб

В среду, 6 мая, в Белинском районе случилось ДТП с участием мототранспорта. В нем погиб молодой мужчина.

По предварительным данным, около 3:30 на улице Центральной села Студенка 22-летний водитель мотоцикла «Иж Планета-5» не справился с управлением и врезался в мусорный контейнер.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

5 мая в Белинском районе также случилось смертельное ДТП. На 9-м километре дороги, соединяющей трассу Пенза - Тамбов с Белинским и Тамалой, водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась. Автомобилист погиб на месте.