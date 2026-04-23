В Пензенской области упал беспилотный летательный аппарат

Происшествия

В Пензенской области упал беспилотный летательный аппарат
Печать
Max

В Пензенской области средства радиоэлектронной борьбы подавили работу БПЛА, сообщил губернатор Олег Мельниченко утром в четверг, 23 апреля, в своем канале МАХ.

По его словам, беспилотник упал на землю недалеко от населенного пункта. Пострадавших и разрушений нет.

Сейчас с обломками БПЛА работают службы экстренного реагирования.

Мельниченко напомнил о запрете снимать и распространять фото и видео о полете и посадке БПЛА и необходимости доверять только проверенной информации.

В Пензенской области вечером 22 апреля, в 23:37, ввели режим «Беспилотная опасность». Позже, в 23:55, объявили план «Ковер», ограничив прием и выпуск воздушных судов.

План «Ковер» сняли в 5:07.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
бпла беспилотник спецоперация
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!