В Пензенской области упал беспилотный летательный аппарат

В Пензенской области средства радиоэлектронной борьбы подавили работу БПЛА, сообщил губернатор Олег Мельниченко утром в четверг, 23 апреля, в своем канале МАХ.

По его словам, беспилотник упал на землю недалеко от населенного пункта. Пострадавших и разрушений нет.

Сейчас с обломками БПЛА работают службы экстренного реагирования.

Мельниченко напомнил о запрете снимать и распространять фото и видео о полете и посадке БПЛА и необходимости доверять только проверенной информации.

В Пензенской области вечером 22 апреля, в 23:37, ввели режим «Беспилотная опасность». Позже, в 23:55, объявили план «Ковер», ограничив прием и выпуск воздушных судов.

План «Ковер» сняли в 5:07.