На улице Литвинова автомобиль Toyota попал под поезд

В Пензе в ночь на среду, 6 мая, в районе перекрестка улиц Литвинова и Аустрина случилось ДТП с участием поезда.
Кадры с последствиями опубликовали в Сети.
По словам очевидцев, поезд протаранил автомобиль Toyota RAV4, когда тот переезжал железнодорожные пути. Машину проволокло по рельсам.
В ДТП пострадали 2 человека.
В комментариях пензенцы отметили, что на этом железнодорожном переезде идет ремонт.
«Там не работает светофор. Недавно проезжал, видел, как перед поездом машина проехала», - написал горожанин.
Пока официальной информации о случившемся нет.