На улице Литвинова автомобиль Toyota попал под поезд

В Пензе в ночь на среду, 6 мая, в районе перекрестка улиц Литвинова и Аустрина случилось ДТП с участием поезда.

Кадры с последствиями опубликовали в Сети.

По словам очевидцев, поезд протаранил автомобиль Toyota RAV4, когда тот переезжал железнодорожные пути. Машину проволокло по рельсам.

В ДТП пострадали 2 человека.

В комментариях пензенцы отметили, что на этом железнодорожном переезде идет ремонт.

«Там не работает светофор. Недавно проезжал, видел, как перед поездом машина проехала», - написал горожанин.

Пока официальной информации о случившемся нет.