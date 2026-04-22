Над Пензенской областью сбили беспилотный летательный аппарат

В ночь на среду, 22 апреля, в небе над Пензенской областью силы ПВО Министерства обороны РФ уничтожили беспилотник, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают службы экстренного реагирования.

«При обнаружении обломков БПЛА и иных подозрительных предметов не трогайте их, отойдите и сообщите по телефону 112», - напомнил пензенцам глава региона.

В Пензенской области режим «Беспилотная опасность» объявили накануне вечером, в 22:52. В 1:19 небо над регионом закрыли для полетов.

План «Ковер» отменили в 5:59, режим «Беспилотная опасность» - в 6:22.