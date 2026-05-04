В Пензе водитель Hyundai сбил 3-летнюю девочку

Вечером в субботу, 2 мая, в Пензе случилось ДТП с участием ребенка.

По предварительным данным, в 18:10 в 3-м Черниговском проезде (Кривозерье) 30-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 3-летнюю девочку.

Она получила травмы и была госпитализирована, сообщили в областной ГАИ.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

