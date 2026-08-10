Над Пензенской областью перехватили и уничтожили БПЛА

В ночь на понедельник, 10 августа, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотник над территорией Пензенской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным, размещенным в канале РСЧС в МАХ, в 23:09 в регионе вводился режим «Беспилотная опасность», в 1:31 - план «Ковер» (ограничения на прием и выпуск воздушных судов). В 9:09 отменили и то и другое.

В целом в течение прошедшей ночи были перехвачены и уничтожены 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Помимо Пензенской, речь идет о Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республиках Татарстан и Крым.

В ночь на 4 августа в нескольких районах Пензенской области вражеские беспилотники были подавлены силами мобильных огневых групп и средств РЭБ.