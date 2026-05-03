В Пензе при пожаре на улице Ленина пострадал мужчина

В ночь на воскресенье, 3 мая, на улице Ленина в Пензе случился пожар. Пострадал 47-летний мужчина.

Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 1:46. В квартире на 3-м этаже дома № 11 выгорел балкон на площади 5 кв. м.

«На тушение пожара привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

27 апреля загорелся развлекательный центр в Засечном. На месте работали 19 единиц техники и 81 человек личного состава.

Ликвидацию огня осложнили высокая нагрузка и погодные условия. Пострадавших не было: гостей заведения заблаговременно эвакуировала администрация.

