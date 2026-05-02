В Кузнецком районе в ДТП погиб молодой водитель

В Кузнецком районе на трассе М-5 случилось ДТП, которое унесло жизнь человека.

По предварительным данным, в пятницу, 1 мая, в 13:50 на 773-м километре дороги (недалеко от Евлашево) столкнулись два автомобиля: «Лада-Веста» с 25-летним водителем и «Газель» с 29-летним.

Мужчина, управлявший «Вестой», скончался на месте ДТП от полученных травм.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

14 апреля на трассе М-5 в Кузнецком районе столкнулись ВАЗ-2112 и «КамАЗ» с полуприцепом. В ДТП погибли молодая автолюбительница, управлявшая легковой машиной, и трое детей.