В Кузнецком районе в ДТП погиб молодой водитель

Происшествия

Печать
Max

В Кузнецком районе на трассе М-5 случилось ДТП, которое унесло жизнь человека.

По предварительным данным, в пятницу, 1 мая, в 13:50 на 773-м километре дороги (недалеко от Евлашево) столкнулись два автомобиля: «Лада-Веста» с 25-летним водителем и «Газель» с 29-летним.

Мужчина, управлявший «Вестой», скончался на месте ДТП от полученных травм.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

14 апреля на трассе М-5 в Кузнецком районе столкнулись ВАЗ-2112 и «КамАЗ» с полуприцепом. В ДТП погибли молодая автолюбительница, управлявшая легковой машиной, и трое детей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп водитель смерть
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!