В Пензе при пожаре на автомойке пострадал человек

В Пензе на улице Аустрина произошел пожар, при котором пострадал человек. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 1:24 пятницы, 24 апреля.

Загорелось подсобное помещение площадью 20 кв. метров на автомойке, расположенной в кирпичном здании. Для тушения пламени привлекли 7 человек и 2 единицы техники.

Подсобное помещение выгорело. В ЧП пострадал 36-летний мужчина.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования», - рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Днем 24 апреля произошел пожар в одной из квартир на улице Бакунина, 132, в Пензе. Спасатели эвакуировали 7 человек. По словам очевидцев, погибла собака.