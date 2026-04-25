В Пензе при пожаре на автомойке пострадал человек

Происшествия

Печать
Max

В Пензе на улице Аустрина произошел пожар, при котором пострадал человек. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 1:24 пятницы, 24 апреля.

Загорелось подсобное помещение площадью 20 кв. метров на автомойке, расположенной в кирпичном здании. Для тушения пламени привлекли 7 человек и 2 единицы техники.

Подсобное помещение выгорело. В ЧП пострадал 36-летний мужчина.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования», - рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Днем 24 апреля произошел пожар в одной из квартир на улице Бакунина, 132, в Пензе. Спасатели эвакуировали 7 человек. По словам очевидцев, погибла собака.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар огонь мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!