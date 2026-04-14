В Кузнецком районе в ДТП погибли женщина-водитель и трое детей

Вечером во вторник, 14 апреля, в Кузнецком районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни 4 человек, в том числе троих детей.

По предварительным данным, около 18:00 на 768-м километре трассы М-5, недалеко от поселка Евлашево, женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-2112» выехала на встречную полосу и столкнулась с «КамАЗом».

Сама она, а также трое детей, находившихся в ее машине, от полученных травм скончались.

По факту трагедии сейчас проводится проверка.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал и. о. прокурора Пензенской области Евгений Новиков.

«Прокуратура Кузнецкого района проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в рамках которой будут установлены обстоятельства, причины и условия происшествия, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - сообщили в областной прокуратуре.

