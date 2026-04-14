По факту ДТП в Кузнецком районе с 4 погибшими возбудили уголовное дело

В Кузнецком районе возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое случилось вечером во вторник, 14 апреля, и унесло жизни 4 человек.

Как сообщалось ранее, около 18:00 на 768-м километре трассы М-5, недалеко от поселка Евлашево, женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-2112» выехала на встречную полосу и столкнулась с «КамАЗом».

Сама она, а также трое малолетних детей, находившихся в ее машине, от полученных травм скончались на месте.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областном СУ СКР.

Ход расследования контролирует прокуратура.