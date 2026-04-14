На улице Карпинского автолюбительница врезалась в столб

Вечером в понедельник, 13 апреля, на улице Карпинского в Пензе произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

По предварительным данным, в 23:44 37-летняя автолюбительница, управлявшая Ford Focus, врезалась в световую опору.

Женщина получила травмы, медики госпитализировали ее, сообщили в областной ГАИ.

По факту ДТП сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

11 апреля в Кузнецком районе, на 11-м километре дороги Кузнецк - Неверкино, опрокинулась «Лада-Приора». В аварии погибла 37-летняя пассажирка автомобиля.