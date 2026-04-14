На улице Карпинского автолюбительница врезалась в столб

Происшествия

Печать
Max

Вечером в понедельник, 13 апреля, на улице Карпинского в Пензе произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

По предварительным данным, в 23:44 37-летняя автолюбительница, управлявшая Ford Focus, врезалась в световую опору.

Женщина получила травмы, медики госпитализировали ее, сообщили в областной ГАИ.

По факту ДТП сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

11 апреля в Кузнецком районе, на 11-м километре дороги Кузнецк - Неверкино, опрокинулась «Лада-Приора». В аварии погибла 37-летняя пассажирка автомобиля.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!