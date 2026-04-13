В Кузнецком районе женщина погибла в ДТП с опрокинувшейся «Приорой»

Вечером в субботу, 11 апреля, в Кузнецком районе случилось ДТП, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 19:50 на 11-м километре дороги Кузнецк - Неверкино 25-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением, так что машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Находившаяся в салоне 37-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте аварии.

Водителю оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

