В Кузнецке загорелось здание инкассации на улице Рабочей

Вечером в среду, 25 марта, в Кузнецке загорелось двухэтажное административное здание на улице Рабочей, где расположена служба инкассации.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 19:01. В 19:09 был объявлен ранг пожара 1 БИС (то есть количество пожарных расчетов потребовалось удвоить).

Всего для ликвидации пламени привлекли 7 единиц техники.

«Обгорел фасад здания на площади 50 кв. м и сгорела кровля на площади 300 кв. м», - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В ЧП никто не пострадал.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

25 марта в Нижнем Ломове случился пожар в квартире одноэтажного дома. Погиб 34-летний хозяин жилья, 45-летнему гостю удалось спастись.