В Кузнецке загорелось здание инкассации на улице Рабочей

Происшествия

В Кузнецке загорелось здание инкассации на улице Рабочей
Печать
Max

Вечером в среду, 25 марта, в Кузнецке загорелось двухэтажное административное здание на улице Рабочей, где расположена служба инкассации.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 19:01. В 19:09 был объявлен ранг пожара 1 БИС (то есть количество пожарных расчетов потребовалось удвоить).

Всего для ликвидации пламени привлекли 7 единиц техники.

В Кузнецке загорелось здание инкассации на улице Рабочей

«Обгорел фасад здания на площади 50 кв. м и сгорела кровля на площади 300 кв. м», - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В ЧП никто не пострадал.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

25 марта в Нижнем Ломове случился пожар в квартире одноэтажного дома. Погиб 34-летний хозяин жилья, 45-летнему гостю удалось спастись.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар огонь кузнецк
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!