В Кузнецке водитель «семерки» сбил 17-летнего юношу

Вечером в субботу, 21 марта, в Кузнецке случилось ДТП, в котором пострадал пешеход.

По предварительным данным, в 21:30 на улице Московской 21-летний водитель ВАЗ 2107 сбил 17-летнего юношу.

Пешеход получил травмы, потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

В тот же день, 21-го числа, в Сосновоборске опрокинулся мотоцикл. Травмы получили 41-летний водитель и его 21-летний пассажир.